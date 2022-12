Ricardo Montaner rechazó a concursante de La Voz México porque "le faltó humildad"

Ricardo Montaner es uno de los cantautores venezolanos con más trayectoria en el mundo de la música. Su experiencia le ha dado un lugar privilegiado en Latinoamérica y ahora es llamado a formar parte del grupo de jurados de programas como La Voz.

Esta vez, Montaner hace parte de los entrenadores de La Voz México y por estos días escuchan las audiciones de cientos de personas. Recientemente, una concursante interpretó el tema Creo en mí, de Natalia Jimenez, y su voz hizo que tres entrenadores giraran la silla. Sin embargo, cuando interactuaron con ella Montaner cambió de opinión porque le pareció poco humilde.

La joven aseguró que cantaba profesionalmente desde los 16 años y que actualmente participaba en teatro musical, pero que buscaba ser reconocida como artista. Además, dijo que era muy buena cantando rancheras.

Esta afirmación pareció no gustarle mucho al maestro Montaner quien catalogó lo dicho por la concursante como "poco humilde". Por esa razón, decidió dar un paso al costado y decirle a la joven que se decidiera por cualquiera de los otros dos entrenadores que apostaron por su voz.

"Yo me giré por su voz, pero en este minuto no se cómo me voy a sentir como coach con su personalidad, pero estas en La Voz y es tu decisión con cuál equipo te quieres quedar", dijo Montaner.

