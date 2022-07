Ricky Martin logra salir ileso de demanda que le impuso su sobrino por supuesta violencia doméstica

Hace unas semanas el guapísimo cantante puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en blanco de noticias cuando se conoció que una persona lo había demandado por un caso de supuesta violencia doméstica y por si fuera poco, había solicitado a las autoridades de su país que al artista se le impusiera una orden de alejamiento ya que temía por su seguridad.

La identidad del implicado se conoció días después gracias al hermano de Ricky, Eric Martinez, quien a través de un 'live' en su cuenta de Instagram reveló que se trataba del hijo de su hermana, es decir el sobrino del cantante, quien según las declaraciones de Martinez, hace un tiempo se encontraba alejado de la familia y además presentaba "problemas mentales".

Publicidad

En dicha ocasión, el hombre aprovechó también para abogar por su hermano y decir que él tenía la certeza que el artista jamás se atrevería a hacer algo como lo que se le acusaba; pues vale la pena señalar que el joven identificado como Dennis Sanchez dijo que había mantenido una relación con Ricky por siete meses, la cual había terminado hace dos meses, y que el artista se negaba a aceptarlo, por lo tanto lo acosaba constantemente.

Ante las acusaciones, el equipo de trabajo de Ricky, encargado de sus asuntos legales declaró a través de un comunicado que los señalamientos que se le hacían al cantante eran "completamente falsos". Así mismo, el cantante se manifestó a través de su cuenta de Twitter y dijo que ya el caso se encontraba en las manos de sus abogados quienes se encargarían de aclarar toda la situación.

Y efectivamente así fue. Este jueves 21 de Julio se confirmó que Ricky Martín ganó el caso en contra de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez. La buena nueva se dio a conocer a través de un comunicao publicado en las redes sociales del artista, quien dio a conocer que su sobrino había quitado la demanda por voluntad propia.

Publicidad

“Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos. Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal. No fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede continuar con su vida y carrera”, decía un fragmento del c