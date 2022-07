Rihanna reaparece luego de dos meses de haber dado a luz

La cantante norteamericana Rihanna, se dejó ver luego de dos meses de haber dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el rapero Rakim Nakache Mayers, más conocido en la industria musical como A$AP Rocky, con quien lleva alrededor de dos años.

'RiRi' como suelen llamarla todos sus fanáticos de cariño, reapareció en el 'Festival Lollapalooza' de París , Francia , donde su pareja llevaría a cabo un show. Con un set deportivo de una reconocida marca, y varios collares de perlas colgando en su cuello, la intérprete de canciones como "Please don't stop de music", "Umbrella" y "I love the way you lie", vuelve a darnos una lección de que en la vida se puede perder todo menos el glamour, pues así lo ha demostrado desde que se convirtió en una figura pública.

Y es que no podemos olvidar que durante su embarazo, la artista quiso mostrar que aún con su panza protuberante, ella se vestía como se le daba la gana y no como la sociedad suele dictarlo en estos casos; pues en la alfombra roja de un importante evento de la firma de moda Dior, se apareció usando lo que parecía un 'baby doll' con transparencias que dejaba ver muy bien su barriguita de embarazada.

No obstante en esta ocasión aunque ha mostrado muy poca piel, la ropa que llevaba puesta se entallaba muy bien en sus caderas, las cual muchos notaron que estaban un poco más grandes de lo normal. Sin embargo, muchos expresaron que a 'RiRi' le ha caído muy bien la maternidad.