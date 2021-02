Sacaron a Aida Victoria del malecón de Barranquilla por salir en traje de baño y en patines

Por medio de su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano, contó cómo la echaron del Malecón, por llevar prendas cortas cuando se iba a tomar unas fotos en patines.

Aida Victoria, conocida por ser una famosa influenciadora y quien maneja un amplio rango de temáticas enfocadas en la sexualidad y además es hija de la excongresista Aida Merlano, se encontraba en el lugar, debido a que iba a promocionar una marca por sus redes sociales.

Como ella lo dice, por medio de sus historias de Instagram, el lugar estaba solo, y por esa razón decidieron aprovechar para grabar. No obstante, se encontraron con un oficial que se acercó a Aida y le pidió que por favor abandonara el sitio, debido a la forma en que estaba vestida.

Y es que la joven portaba unos patines que, al parecer, estaba aprendiendo a utilizar, medias blancas, una camisa blanca corta y un vestido de baño rojo; ropa que al oficial no le pareció adecuada para el lugar.

Así lo relató, la misma Aida: “Estábamos en una zona del Malecón, donde no hay nadie. La idea era que estuviera solo para poder grabar, y resulta que me echaron del Malecón porque no puedo estar en el atuendo que les mostré porque en vía pública no puedo estar así”, aseguró la mujer en una segunda grabación que registró dentro de su vehículo, donde muestra que sigue con el vestuario.

Además de eso contó también, "El señor me dice -Mi superior dice que le mande una foto de cómo está vestida-, y yo le dije: ‘¿Perdón?, yo no estoy desnuda. Estoy hasta más tapada que la gente en la playa y vengo a grabar contenido para una marca, es tema de trabajo"

En las historias se puede ver que Merlano no estaba sola, de hecho estaba acompañada de su amiga, mientras otra persona grababa, con los que después abandona el lugar.

Por otra parte, aparentemente, se debe tener un permiso para poder grabar contenido en ese sitio turístico y así evitar este tipo de inconvenientes.