Sara Uribe confesó lo que piensa de que su hijo comparta con la novia de Fredy Guarín

La famosa modelo y presentadora Sara Uribe llamó la atención de sus miles de seguidores luego de que ‘abriera su corazón’ y se pronunciara sobre un tema de su vida privada, y que tiene que ver con su hijo Jacobo.

Pues luego de que la relación de la paisa con el futbolista Fredy Guarín trascendiera de la farándula criolla, hasta la China, el idilio terminó con la separación de la pareja de famosos y el regreso de Sara a Colombia.

Pero la relación de Fredy y Sara no terminó del todo; pues fruto de su amor nació Jacobo, quien en la actualidad ya tiene tres añitos y disfruta de cada momento tanto con su mamá, como con su papá.

Es por esto que varios internautas han cuestionado en diferentes oportunidades sobre cómo la modelo maneja los tiempos de su hijo con Guarín, especialmente en lo que tiene que ver con la actual novia del futbolista y con quien Jacobo tendría que compartir cada vez que se lo lleva su papá.

Ante los insistentes interrogantes Sara Uribe decidió responder con completa tranquilidad y, de paso, haciendo un llamado a las miles de mujeres que en el mundo enfrentan la situación en que tras una separación deben dividir el tiempo de sus hijos para que compartan con sus papás.

Fue a través de las historias en su cuenta de Instagram que la paisa se refirió a este tema y expresó que fue algo que dependió de la sanación del corazón y del profundo amor hacia su hijo lo que la ayudó a entender que él merecía y tenía el derecho de compartir tiempo y espacios con su papá.

“Todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y, segundo, entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos… que los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones; así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor”, inició expresando Sara Uribe.

Inmediatamente dijo que si ella ve que a su hijo le están dando amor y lo están cuidando y él es un niño feliz “pues hay que dejarlos ser feliz y hay que dejarlos que el amor los llene desde la cabeza hasta los pies porque al fin y al cabo van a estar con sus papás”.

La modelo además hizo una reflexión para las mujeres que se encuentran en la incertidumbre sobre si permitir a sus hijos compartir con sus papás, a lo que les recomendó no quitarles ese derecho y no ser las responsables de que a futuro sus hijos les recriminen por no permitirles ese espacio.

"... que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana nos pregunten: ‘oye ¿tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?’ Pilas, no caigan en ese error", reflexionó Sara Uribe, dando a entender que desde que su hijo Jacobo sea feliz y bien tratado, no tiene ningún problema en que comparta con Fredy Guarín y su nueva pareja.