Sara Uribe está muy preocupada por la salud de su hijo y su mamá

Sara Uribe es una de las mujeres más activas en las redes sociales y siempre se muestra muy feliz y alegre sin importar lo mal que la esté pasando en su vida.

Hace poco la influencer compartió con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram , que estaba atravesando una situación personal que la tiene muy preocupada.

Resulta que dos personas muy importantes en la vida de ella, que son su madre y su hijo, han tenido algunas complicaciones con el tema de su salud y los debió llevar por urgencias.

A su madre la dejaron internada pero a su hijo Jacobo, fruto del amor con el jugador de futbol, Fredy Guarín, prefirió llevárselo a su casa ya que en la clínica habían muchos niños enfermos. “Parce me han pasado un poco de cosas, esto de ser mamá, ama de casa, hija, es una cosa muy impresionante. Como les parece que anoche se me enfermó el niño y corra pa’ urgencias… después me llaman que mi mamá había que llevarla también a urgencias”.

Sara contó además “Mi mamá siempre ha tenido problemas de Colesterol entonces vaya y lleve a la mamá a la clínica”. La influencer aseguró que ya se encuentra mucho mejor de salud.