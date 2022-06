¡Se acabó! Yeferson Cossio confirmó que ya no es novio de Jenn Muriel

Han pasado varios días desde que empezó a rondar el rumor de que la relación del reconocido creador de contenido Y eferson Cossio y la bellísima modelo Jenn Muriel, no andaba bien o muy probablemente había terminado pues desde hace un buen tiempo no publicaban nada juntos en sus cuentas de Instagram.

Desde entonces ni él, ni ella, salieron a confirmar o desmentir lo que se estaba diciendo, pero Cossio si expresó a través de la dinámica de la caja de preguntas de Instagram que hace un tiempo había tomado la decisión de que no hablaría tanto de su vida privada en redes sociales, porque finalmente sus seguidores eran unos "desconocidos".

Pero bien dice un famoso dicho que "cuando el río suena, piedras lleva", y así fue justamente en este caso. Pues luego de que muchos internautas insistieran en el tema de la ruptura, el influencer parece haberse cansado de lo mismo y salió a hablar del tema.

“Voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado".

Fue así entonces como finalmente se confirma que la historia de amor entre los dos creadores de contenido llegó a su capítulo final, luego de haber sobrepasado varios episodios difíciles que en algún momento pusieron a tambalear lo que hasta ese momento habían construido.

Cabe resaltar que luego de las declaraciones de Cossio, Jenn Muriel no ha manifestado absolutamente nada, respecto a lo que dijo su ex.