¡Se cayó del cielo! Laura Archbold iluminó Instagram con un SEXY bikini vinotinto

Laura Archbold publicó en Instagram una sensual foto en la que saca a relucir su bonito cuerpo. La samaria, novia de Diego Cadavid, se dejó ver en un bikini vinotinto y con una gran sonrisa.

El mismo Diego no pudo contenerse y le dejó varios piropos por su belleza. “Ayayayyyyy no parce...uff, no no que cosa más bella Dios mío bendito...no parce”, escribió el actor paisa.

Archbold, quien fue Señorita San Andrés en 2012, se dedica al modelaje y a la actuación, aunque ha triunfado más en el extranjero que es su propio país.

Su piel trigueña y ojos verdes hacen una combinación exótica que encanta en cualquier lugar del mundo.

Por otro lado, su relación con Diego va de viento en popa, pues ya completan más de cuatro años de relación.

¡Qué envidia, por lado y lado!

