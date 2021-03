¿Se les despertó la maternidad? Epa Colombia y su novia Diana Celis quieren tener un hijo

Diana Celis, futbolista del Santa Fe y actual pareja de Epa Colombia por medio de redes sociales reveló detalles de su relación con Daneidy Barrera y confesó algo que sorprendió a sus seguidores.

En un juego de preguntas y respuestas en Instagram , contestó algunas de las inquietudes de sus admiradores con el objetivo de aclarar dudas.

Durante el juego, le preguntaron cómo estaba su relación con la empresaria y esta dijo que iba tan bien, al punto de pensar en tener un bebé. Aunque recalcó que aún no se tienen definido quien llevará en su vientre al primogénito.

Así lo dijo Diana Celis: “Nosotras estamos muy bien, que estamos pensando en tener un baby, no sé si ella o yo, pero está en planes”.

Por otra parte, los internautas también querían saber qué fue lo que la enamoró de Daneidy.

Publicidad

A lo que respondió lo siguiente: “Lo que me enamoró fue su forma de ser porque en ese momento ella no tenía ninguna cirugía y para mí en ese momento no era atractiva físicamente, pero su personalidad y como me trataba fue…”.

Asimismo, agregó: “Yo a ella no la quiero. Yo a ella la amo”

Diana, quien se encuentra en Argentina disputando la Copa Libertadores de fútbol femenino, también añadió que Epa Colombia siempre la motiva a ser mejor persona y mejor deportista.

También indicó que, obviamente, como todas las parejas tienen algunas dificultades, pero a pesar de eso, se aman.

De igual manera, mencionó que quería casarse pero que aún no le han pedido matrimonio. Al parecer, esta esperando a que la empresaria pronto se lo pida.