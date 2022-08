La bellísima cantante caleña Greeicy Rendón se encuentra alejada hace un tiempo de los escenarios, pues desde el nacimiento de su hijo Kai, la mayoría de su tiempo se lo dedica a él. No obstante, ella suele ser bastante activa en sus redes sociales donde suele mantener al tanto a su comunidad de seguidores de cómo está viviendo esta etapa de su vida llamada maternidad.

Desde que la cantante anunció que se encontraba en estado de embarazo ha demostrado que ella no será una madre convencional. De hecho, en algunas ocasiones ha sido criticada por algunos comportamientos que ha tenido con su pequeño hijo, a quien hasta el momento no se le ha podido ver bien el rostro. Sin embargo, dicen que para ser máma no hay un manual, así que la intérpete de 'Los Besos', se ha dado el permiso de vivirlo a su manera, mostrando los altos y bajos de la ardua tarea que conlleva cuidar un bebé.

No obstante, todo no ha sido blanco y negro; en el transcurrir de sus días la caleña ha aprovechado diferentes situaciones para divertirse. Así quedó registrado en el último video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que muestra la broma que le hizo a su prometido el cantante caleño Mike Bahía.

Al inicio del clip se observa un pañal que contiene materia fecal del bebé, la cual ella se unta en uno de sus dedos y paso siguiente la pone en la frente de Mike quien reacciona inocentemente sonriendo. Lo gracioso es que el video fue musicalizado con una de las piezas que conforman la banda sonora de la película de Disney 'El Rey León', la cual hace parte de la escena en la que Rafiki le unta en la frente a Simba una sustancia que él mismo preparó para bautizar al leoncito.

La publicación como era de esperarse ha generado todo tipo de reacciones, tanto de los amigos cercanos de la pareja como de los internautas.

"Quiero la paz interior de Mike para reaccionar", "eso debe servir pa hidratar la piel 💩💅🏽🤢🤣", "JAJAJJAJAJAJAJ SOS LA CAGADA", "Lo mejor es su cara de inocencia".

