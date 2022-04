Una nueva polémica se ha generado en redes sociales luego de que el cantante caleño Mike Bahía hiciera uso de su cuenta de Twitter para desahogarse sobre algunas cosas que piensa respecto a las creaciones musicales de algunos artistas pertenecientes al genero urbano.

El futuro padre de 'Kai', hijo que espera con la bellísima cantante Greeicy Rendón, no se aguantó y expresó la inconformidad que siente alrededor de ciertas letras de canciones de reguetón que sólo alimentan el ego de los hombres. Frente al manifiesto del cantante, es muy posible que muchos piensen que se trataría de 'un burro hablando de orejas' pero lo cierto es que Mike Bahía se ha caracterizado por ser un artista urbano que le escribe al amor de una manera romántica y respetuosa.

"Los artistas urbanos que en sus letras se comparan con los “Novios” o ex’s, realmente no le están cantando a ellas… le cantan a su EGO; pero al parecer ellos son los únicos que no lo saben, no saben que disfrutar a una mujer es mucho más que llevarla a la cama; ojo con eso», escribió el cantante en su cuenta oficial de Twitter.

La opinión del caleño ha sido tomada de manera positiva por muchos internautas, quienes no solamente han halago el trabajo del artista sino que también se han unido a su noción.

"Se tenía que decir y se dijo, Mike Bahía es de lejos uno de los mejores artistas del momento. Su contenido es diferente, es especial y los que creemos en el amor disfrutamos sus letras profundamente" le respondió un usuario.

