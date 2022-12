Selena Gómez mostró orgullosa la cicatriz que le dejó el trasplante de riñón

Selena Gómez volvió a ser tendencia en internet, esta vez por la cicatriz que se atrevió a presumir tras el trasplante de riñón que sufrió hace algún tiempo.

Luego de recibir el órgano por parte de su amiga, Selena logró ganarle la batalla al lupus y ahora vive tranquila en cuestiones de salud.

Pero nuevamente esa intervención quirúrgica fue noticia, esta vez por una fotografía en la que Selena mostró su cicatriz.

Sin temor a ser juzgada, la estadounidense modeló en un traje de baño agua marina, mientras subía los brazos y estiraba las piernas.

“Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en las fotos, así que me puse cosas que la cubrirían”, comentó.

