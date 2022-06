Seraphine, hija del prometido de Jennifer López también se identifica con el género no binario

Hace unos día la diva estadounidense Jennifer López sorprendió al mundo al presentar a su hija Emme Maribel Muñiz, como una persona no binaria. Para dirigirse a ella, la cantante y actriz hizo uso de lenguaje inclusivo, lo cual ha sido muy bien recibido por integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

'Elle está muy muy ocupade, tiene la agenda llena... Elle vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos", dijo la cantante, quien muy emocionada también agregó: "La última vez que actuamos juntas fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial", dijo Jlo antes de que su hija subiera al escenario donde juntas interpretaron 'Thousand Years' de Christina Perri.

El hecho al parecer impulsó ahora a Seraphine, la hija del prometido de Jlo, el actor Ben Affleck, quien hace poco dio a conocer que ella también se identifica como de género no binario.

Cabe resaltar que ambas chicas, Emme de catorce años, y Seraphine de trece, han adoptado el estilo andrógino para vestir, pues al parecer poder disfrutar de prendas diseñadas para niños y niñas, las hace sentir muy bien.

No obstante, cabe resaltar que identificarse con el género no binario o tercer género como también es llamado, no es un asunto que tenga que ver solamente con la forma de vestir; las personas que se denominan no binarias, son aquellas que no se sienten identificadas cien por ciento como hombre o mujer.

Emme y Seraphine se han hecho grandes amigas desde que Jlo y Ben Afleck están juntos LATFAN

