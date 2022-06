Shaira sorprendió a sus seguidores al declarar que no volverá a hablar de Mauricio Leal

Luego de ser una de las figuras públicas que más se manifestó ante el macabro asesinato del reconocido estilista Mauricio Lea l, Shaira Selena Peláez, más conocida en el mundo artístico y musical como 'Shaira', fue cuestionada sobre por qué no ha vuelto a hablar de su amigo en redes sociales , teniendo en cuenta que cuando se conoció la noticia de su infortunado deceso, ella fue una de las personas que más afectadas se vio con el suceso.

La pregunta se la realizó un seguidor de Instagram de la cantante, el cual aprovechó la dinámica de la caja de preguntas para inquirirle a la artista al respecto.

“Y de Maito ya te olvidaste?”, le escribieron. A lo que ella no dudó en responder casi de inmediato de la manera tan precisa y elocuente que la caracteriza.

“No me he olvidado de él, lo que pasa es que en este país están acostumbrados a que si uno habla y se pronuncia al respecto, quiere fama. Y si uno no habla, entonces ya se le fue el luto”. señaló la joven quien se dio a conocer en la escena musical a través de un reconocido reality musical en el que salió vencedora cuando tan sólo tenía ocho años de edad.

Respecto al tema de Maito Leal, la cantante también resaltó: “Estoy cansada de ese tema. A los demás que me estuvieron juzgando, el tema ahí quedó. No porque no lo quiera, no porque no quiera guardar su recuerdo de manera bonita como lo fue él sino que ya estoy cansada de que lo tomen por otro lado. Me siguen juzgando por cosas que yo no tengo que pagar”.

Para finalizar, la joven expresó que pese a todo lo que ha venido sucediendo con el caso, ella sigue creyendo en la justicia divina, y que aún hay muchos detalles de lo sucedido que le siguen doliendo. Así mismo fue reiterativa al señalar que no volverá a referirse al estilista en sus redes sociales pues eso la ha hecho blanco de señalamientos.

"Es lo último que hablaré acerca de todo esto (...) A mí me afecta y para los que no han tenido una amistad así tan verdadera, con los que no han entendido y me han juzgado (...) Mis sentimientos hacia él siguen intactos, él sigue aquí en mi corazón y eso es más que suficiente”, puntualizó.

