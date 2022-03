"Sin palabras": Jennifer Muriel rompió el silencio y habló de la ruptura con Yeferson Cossio

En los últimos días, Jennifer Muriel, Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano , han protagonizado una historia de telenovela que ha estado en boca de miles de personas.

Todo comenzó cuando la semana pasada se filtró un video íntimo del creador de contenidos junto a una exnovia, respecto a esto Yeferson Cossio habló en su momento y dijo que era algo del pasado y que por favor no se lo enviaran a Jennifer Mureil, ya que la estaba afectando.

Algunos días más tarde se comenzó a rumorear que Cossio estaba engañando a Jennifer, motivo por el cual le tocó salir en sus redes sociales para aclarar el tema y allí dijo que hace algunas semanas había terminado su relación con ella y que estaba en el proceso de seguir con su vida, por eso lo han visto en algunas oportunidades junto a la influencer Aida Victoria Merlano: "No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: Jen y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas".

Por su parte, Merlano también habló en su Instagram y acepto que sí está saliendo con Yeferson Cossio, pero que él está soltero: "Yo no estoy negando nada, de hecho en mis anteriores historias dije que yo sí salí con Cossio. (...) Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja, quiero aclarar eso".

Hasta ese momento Jennifer Muriel no había hablado al respecto, pero decidió romper su silencio y en las últimas horas realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram, en la que dijo: "Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras... No pienso hablar mal de nadie, cada quién actúa y sigue en su vida como mejor le parezca".

Así mismo, aprovechó su pronunciamiento para agradecerle a sus seguidores: "Gracias por tomarse el tiempo de enviar mensajes llenos de bonita energía".