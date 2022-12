"Soy ateo": el actor Juan Pablo Shuk contó por qué no cree en Dios

El actor Juan Pablo Shuk, recordado como el antagonista de Pasión de Gavilanes,El villano de las telenovelas asegura que

comenzó a replantearse su visión de la religión cuando visitó la frontera entre Egipto e Israel mientras trabajaba para el batallón Colombia.

"Empecé a ver el portal de Belén constantemente ahí, a María, José y el burrito. Conocí las tres iglesias, porque allá están una al lado de la otra, la ortodoxa, la judía y la cristiana mezcladas con los musulmanes. Luego de ver que todos venimos del mismo libro, pensar que somos del trópico y yo decía ¿qué tiene que ver esto con el trópico? Hoy soy ateo y no creo en Dios", aclaró.

También afirmó que la muerte de su padre marcó un momento importante de su vida.

"Ese momento lo viví plenamente y eso es lo que uno tiene que hacer. Estuve todos los días con él en el hospital hasta que no resistió. Mi espiritualiad me ayudó muchísimo porque no tuve que rezar ni pedirle nada a nadie", señaló.