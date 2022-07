"Soy una mamacita": Greeicy Rendón enamora a internautas con fotos mostrando su lado más maternal

Después de dar a luz, Greeicy Rendón volvió a ser bastante activa en sus redes sociales en las que le gusta compartir con sus millones de seguidores en todo el mundo, algunos momentos de su nueva etapa como mamá.

Hace poco, la intérprete de 'Los Besos' publicó en su cuenta personal de Instagram varias fotos en las que se ve regia mostrando su abdomen y bastante orgullosa de la mujer en la que se ha convertido.

Allí Greeicy Rendón escribió: "WOW… Ahora soy mamá y saben que me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro así misma… que se exige mucho y se critica demasiado ( cosa en la que estoy trabajando)… pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mi. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo… de estar entregando lo mejor de mi. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir… por conocer. Ya soy toda una MAMÁSITA 🦋".

Así mismo, aprovechó para hacerle una pregunta a las mamás que la siguen: "Pregunta para mamás: ¿Que se me ve en las fotos?", algo que varias mujeres no dudaron en responder que se trataba de un "sostén para amamantar o los protectores para que no se desborde la leche".

Dentro de la galería que le regaló a sus seguidores, Greeicy compartió una foto más a detalle del rostro de su primogénito Kai, pues se ve que ella lo tiene en brazos y el bebé se está tapando la carita con uno de sus brazos.

Varios internautas no dudaron en comentarle su publicación: "Qué belleza de verdad 😍", "Ok pero Kai tapándose la cara como diciendo “ya ma déjame dormir ando medio cansado” JAJSSJSJSJA ESTA ENORME😭❤️", "Todas las fotos hermosas, pero la última sabes que es mi preferida 🤪✨", "Dios ilumine tu hogar Greeicy", y muchos más.