Suspenden filmación de ‘The Batman’ porque Robert Pattison se contagió de COVID-19

El rodaje de "The Batman" en Londres se ha visto detenido nuevamente después de que su protagonista, Robert Pattinson, haya dado positivo al test de coronavirus, según fuentes citadas por la revista Vanity Fair.

Publicidad

El estudio Warner Bros. confirmó la suspensión de los trabajos por "un caso de coronavirus dentro del equipo de producción" aunque no ha desvelado la identidad del afectado que, sin embargo, es la estrella del filme, tal y como han confirmado luego otras publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter.

La filmación se había retomado hace solo tres días tras un parón de cinco meses y medio.

Publicidad

Te puede interesar: Salma Hayek cumplió 54 años, pero no se le ven “ni por las curvas ”

Publicidad

"Un miembro del equipo de rodaje de 'The Batman' ha dado positivo por COVID-19 y se encuentra en aislamiento según los protocolos establecidos. El rodaje se ha detenido temporalmente", indicó el comunicado de la compañía.

Tampoco se ha pronunciado por el momento ningún representante del actor, que se suma a la lista de estrellas afectadas por la enfermedad como Tom Hanks, Rita Wilson y Dwayne Johnson.

Publicidad

Tras el primer parón, el director de la cinta, Matt Reeves, dijo que había terminado de rodar una cuarta parte de la película.

Publicidad

"Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción "Something in the Way" de Nirvana.

Reeves, durante esa intervención, mostró su admiración por Pattinson: "Es un actor increíble".

Publicidad

"Es como un camaleón (...). Y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", añadió.