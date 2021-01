También estaba embarazado: Pipe Bueno mostró la abultada barriga que le salió durante la pandemia

Pipe Bueno confesó en Instagram que durante la pandemia en 2020 subió de peso porque se descuidó y, según dijo, por culpa de los antojos que tuvo Luisa Fernanda tuvo durante el embarazo, pues él comía a la par.

El cantante de 28 años publicó dos fotografías en las que deja ver la barriga que le salió por tanto “relajo”. Contó que llegó a pesar 80 kilos, cifra a la que nunca había llegado en su vida.

“Como efecto de eso me dedique a seguir esos antojos que paralelamente le daban a mi pareja. A esto súmenle que llego la pandemia para encerrarnos indefinidamente y como resultado incremento lo que ya venía pasando, llevándome a pesar 80 kg de peso”, escribió.

Y aunque el estar encerrado ayudó a fomentar el desorden en su alimentación, Pipe Bueno tomó cartas en el asunto. Con ayuda de un entrenador, el cantante de música popular ya logró bajar esos kilos que le dejaron el sedentarismo y el exceso de comida.

Confesó también que la llegada de su hijo Máximo le ayudó a organizar muchas cosas en su vida, le permitió acercarse de nuevo a la persona que antes era. Por eso, puso por encima de todo la salud y se dedicó a la sana alimentación y al ejercicio físico. Gracias a eso ya ha reducido 11 kilos, según dijo.

“Mi hijo llegó para organizar muchas cosas que estaban desorganizadas, llego para sacar la mejor versión de mí, para ser consciente de lo que en verdad importa, entre esas cosas mi salud”.

Recordó también cuando en un paseo con Maluma y su familia, esos kilos que tenía de más se le notaron y en redes sociales se hicieron virales varias fotos de él y su sobrepeso. Hecho que, en ese momento, no le importó y siguió comiendo.

Luisa Fernanda W comentó la publicación y aplaudió a su pareja por su motivación, también rieron de la parte en la que la influenciadora dijo: “Mi amor jajaja el amor no me dejaba ver esa barriga”.

Ahora seguidores del artista esperan la foto que prometió con el cambio.