Tatán Mejía envió contundente mensaje a quienes opinan sobre la educación que le da a sus hijas

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo, junto a su esposo el motociclista de Free Style, Tatán Mejía, conforman una de las parejas más divertidas y admiradas de la esfera del entretenimiento colombiano, gracias al contenido genuino y original que comparten en sus redes sociales , donde cuentan con una gran comunidad que disfruta ser testigo de la manera en como viven su vida.

Sin embargo la manera en la que han criado a sus hijas Guadalupe y Macarena, ha sido cuestionado en varias ocasiones por lo que Tatán no titubeó mucho y le mandó un contundente mensaje a quienes se han tomado atribuciones y han opinado acerca de lo que ellos no han preguntado.

"He recibido un par de mensajes que mi hija está muy despeinada, que la peine; que por qué mi hija duerme conmigo, que la saque; que por qué mi hija no va al colegio, que la lleve." anotó el motociclista quien posteriormente agregó: "Si usted quiere mandar a sus hijos al colegio todos los días, mándenlos; si usted no quiere que sus hijos duerman con usted, sáquenlos de su cama; si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos”.

Sin embargo Tatán aseveró que si alguien sentía que le afectaba mucho lo que él hacía con sus hijas, buscara la manera de obtener ayuda ya que según su punto de vista, sufrir por asuntos ajenos era una señal de que definitivamente algo no andaba bien.

