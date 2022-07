"Te rezo", le dicen a Belinda por fotos en la playa con microscópico vestido de baño

Belinda no para de sorprender a sus millones de seguidores por medio de las redes sociales en las que le gusta compartir fotos y videos de sus viajes, de su vida personal y profesional.

La actriz está triunfando en Europa grabando la segunda temporada de la famosa serie de Netflix 'Bienvenidos al Edén' en la que tiene un papel importante y durante unos días de descanso aprovechó para tomarse unas merecidas vacaciones en Olbia, Italia.

Publicidad

Desde este lugar paradisiaco, la hermosa cantante decidió tomarse algunas fotos para compartirla con sus millones de fans en todo el mundo. Belinda posó usando un diminuto vestido de baño de dos piezas el cual tenía colores pasteles, además usó unos aros largos y un maquillaje natural resaltando su inigualable belleza.

En otro posteo en su cuenta de Instagram la actriz publicó algunas imágenes mostrando el lugar en el que se encontraba, además estaba muy bien acompañada de algunos amigos.

Como era de esperarse, miles de fans enloquecieron con sus fotos y le dejaron comentarios como: "Bellísima", "Te rezo 🔥 jajajaja", "Uy no Belinda, es la verdadera , ganando como siempre 🔥🔥🔥", "Esta mujer es el verdadero “quien pudiera” REINA", "hermosos momentos que se atesoran en el corazón ❤️", "Beli triunfando como siempre ❤️".

Publicidad

Recordemos que después de la ruptura con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, la cantante se fue a vivir a España y poco a poco se ha abierto a hablar con los medios de comunicación, no sólo de su carrera sino también de asuntos relacionados con su vida personal.

Publicidad

La primera vez habló con la revista Vogue, donde la cantante declaró que en su última experiencia amorosa la había "cagado" porque no había sabido elegir. Refiriéndose claramente a su relación con Christian Nodal.

Días más adelante le contó al periódico 'El país', que le parecía que sus detractores mexicanos habían sido muy duros con ella, al enterarse que su relación con Nodal no había tenido un final feliz como todos esperaban.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, dijo Belinda quien además señaló que a su alrededor cuenta con muy pocas personas que la quieran de verdad.

Te puede interesar: