La Segura sorprendió a sus seguidores al anunciar, durante las acostumbradas rondas de preguntas y respuestas en Instagram, que lanzara su nueva canción.



Su nueva "bebé" tocará fibras, así lo asegura La Segura en la red social.



"No saben lo feliz que me hace este momento. No sé la fecha exacta, pero ustedes van a amar esta canción, es una cosa espectacular", dijo emocionada la influenciadora.