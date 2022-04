El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha caracterizado siempre por ser una persona muy simpática y jovial. Pese a sus 48 años, el interprete de 'empecemos de cero' y 'soy soltero', ha demostrado que para él 'soyarse' la vida está por encima de cualquier prejuicio o juzgamiento que puedan hacerle por ser un adulto 'hecho y derecho'

Es por eso que 'Don Jhonny' como muchos artistas le dicen no se le arruga a nada, y esta vez sorprendió a todos sus seguidores con video de Tiktok, en el que necesitaba ser muy habilidoso para bailar y cantar al mismo tiempo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Rivera ha demostrado que con él las cosas no se hacen a medias, así que para hacer todo aún más profesional y más llamativo el artista realizó varios cambios de vestuario.

El reto que es muy popular en la aplicación se llama 'My Name is' de D Billions y consiste en hacer varias voces y movimientos, a medida que la canción va sumando velocidad.

Cabe resaltar que el artista no lo hace nada mal, sin embargo no se puede negar que se ve muy gracioso; por lo que varios seguidores le dejaron varios comentarios.

"Cuando crees que el brownie no te iba a pegar", "Se apendejo después de viejo este tipo", "Me parece muy bien que se divierta con la tecnología, otros por pena no lo hacen y si el quiere y le divierte pues muchas felicidades eso da a entender que tiene mucha personalidad!" escribieron algunos internautas.

