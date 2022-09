¡Tremendo beso! Danny Galvis y Yaya se besaron en pleno programa

Danny Galvis y Yaya son dos de las integrantes del programa de Kallejiando que se transmite todas las mañanas de lunes a viernes desde las 6 a.m hasta las 10:00 a.m.

Durante la emisión de este 1 de septiembre, Andrés Alcalá contó que la novela 'Los pecados de Inés de Hinojosa' puede llegar a volver a presentarse en una miniserie. Recordemos que fue un programa permitido para mayores de edad, pues tenía un alto contenido sexual, ya que en varias oportunidades Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales se besaron apasionadamente.

Para recrear alguna de esas escenas, el equipo de Kallejiando le pidió el favor a Yaya que se acercara a Danny Galvis y se dieran un beso. Ante la insistencia de sus compañeros, las presentadoras no lo dudaron y se besaron.

sin embargo, eso no fue suficiente, ya que les pidieron que nuevamente se dieran otro beso porque supuestamente no había aparecido en cámaras, algo que era mentira, pero ellas no se hicieron de rogar y nuevamente Danny y Yaya se besaron.

Ante esta escena, Maxwell se emocionó bastante y Danny Galvis no dudó en hacer un comentario sobre los labios de Yaya, asegurando que son bastante suaves, a lo que su compañera le respondió diciendo que los besos de Danny eran calientes.

La filmación ya fue compartida en las redes sociales de La Kalle y varios internautas han opinado al respecto.

