Triunfo sin estudiar, esto es lo que piensa 'La Liendra' de la Universidad

‘La Liendra’ goza de una impresionante fama en las redes sociales. Desde hace un par de años este joven ha logrado un amplio reconocimiento en el mundo de la farándula colombiana.

Hoy en día para nadie es un secreto que las redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, les ha permitido a muchos jóvenes tener un trabajo independiente y bien pagado.

Es sorprendente ver cómo una persona que ha estudiado durante años una carrera profesional, no genera los mismos ingresos que un influencer, youtuber o streamer que no ha estudiado de la misma manera.



Suena injusto, pero esto fue lo que le ocurrió a Mauricio Gómez quien sin haber estudiado en una universidad consiguió un trabajo literalmente “envidiable”.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le dijo: “Que carrera universitaria estudió?” a lo que el respondería: “No aconsejo que no estudien, pero la verdad mi pensar es que no voy a estudiar una profesión por años para que este país no lo valore y luego me la paguen bien mal”.

Además, le preguntaron que aporte le daba a la humanidad y esto fue lo que indicó: “Yo me levanto todos los días a brindar entretenimiento ¡ya! Y ¡Sí es un trabajo! Si no le parece que es un trabajo y cree que es fácil, sálgase de su empresa y se pone a hacer videos ¡y ya, se vuelve famoso rápido!”.



Muchos le dieron la razón, otros sin embargo lo critican por el contenido que comparte y la manera en la que obtiene fama.

Cabe recordar que hace poco la Liendra tuvo un problema con un periodista y generó muchas reacciones.