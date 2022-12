“Tú eras hielo y ella supo CALENTARME”: Dj Exotic compuso canción a Marcela Reyes

El exposo de la Dj Marcela Reyes, Dj Exotic, sacó una canción llamada 'El malo' en la que explica su versión sobre el escándalo que se hizo viral en redes sociales.

En el recordado video aparece su exesposa, Marcela Reyes, pateando la puerta del apartamento de su amiga Valeria quien, según relató en una entrevista, se encontraba con Dj Exotic.

Marcela Reyes concedió entrevista al programa La Red en la que contó lo sucedido esa noche. Asimismo, sacó una canción de las groserías que ella misma dijo mientras pateaba la puerta.

Sin embargo, Dj Exotic salió a hablar de lo ocurrido con una foto en la que aparece tomado de la mano de Valeria Gómez, amiga de Marcela Reyes, a quien dice amar.

Estas son algunas frases de la polémica canción que sacó el joven con quien Marcela Reyes también tiene un hijo.

"Ayer me escribió tu amiga, me preguntó que si estaba contigo...me equivoqué al pensar que sería un amor de horas y ahora no sale de mi mente. Sé que tengo el papel de malo, pero los dos somos culpables. Ya no estabas para mí, yo tampoco para ti".

"Dame un minuto para explicarte. Tú eras hielo y ella supo calentarme. Y aunque no quiero compararte, lo nuestro era costumbre y ahora he vuelto a enamorarme".

Los comentarios fueron desactivados del video en YouTube. Sin embargo, la canción tiene más de 6.500 No me gusta por encima de 1.200 Me gusta en esta plataforma.

