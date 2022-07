¡Una mujer real! Goyo compartió con sus seguidores fotos en las que mostró su celulitis

Gloria Emilse Martínez Perea, más conocida en la industria musical como 'Goyo' es una de las cantantes más reconocidas del país. No solo por su innegable talento, sino porque a lo largo de su trayectoria se ha convertido en todo un referente de moda, pues su estilo llama la atención a donde va.

La mujer, quien hace parte de la agrupación ChocQuibTown, junto a su exesposo 'Tostao' y su hermano 'Slow Mike', ha ganado más popularidad de la que ya tenía, pues suele ser muy activa en sus redes sociales donde por lo general recibe muchísimos comentarios llenos de halagos.

Y es que a través de sus cuentas en las diferentes redes sociales, la mujer no solamente emite sus opiniones a cerca de diferentes temas de actualidad, sino que comparte detalles de sus looks y su día a día, lo cual le encanta a su comunidad de seguidores.

En esta ocasión Goyo los sorprendió a todos con un carrusel de fotos en las que aparece posando en un traje de baño enterizo de flores y unas gafas de sol oscuras. Sin embargo esto no fue lo que más llamó la atención, sino que la mujer no uso ninguna clase de filtro o aplicación que le ayudara a retocar las fotos, pues al parecer su intención era mostrar que al igual que muchas mujeres del común ella también tiene celulitis, estrías y manchitas, y no por eso es menos hermosa.

La fotos generaron toda clase de comentarios, sin embargo la mayoría venían cargados de piropos, ya que muchos admiraron que goyo se mostrara como una mujer real.

