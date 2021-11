Video: a Juliana Calderón le pusieron un ojo 'colombino' y salió a explicar la razón

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón apareció en su cuenta de Instagram explicando el por qué de un moretón en su ojo, la empresaria de keratinas agregó que una mujer que no conocía la agredió tras hacerle una pregunta.

"Para los que me preguntan qué me pasó en el ojo, salíamos de un establecimiento público, salió una chica y dijo como... ¿Tú eres la hermana de Yina?, yo pensé que me iba a abrazar o algo así, y me lanzó la mano y me alcanzó a golpear", explicó

Juliana además escribió en su historia que al parecer, todo fue planeado porque había alguien grabando la agresión.

"No la conocía, ni nada por el estilo", agregó.

Aunque no dio más detalles, ni contó si puso alguna acción legal contra esta mujer, la empresaria explicó que no se le ha querido quitar ese moretón: "Me he puesto carne, me he puesto de todo, y no se me pasa", finaliza.