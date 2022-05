VIDEO: Aida Victoria seguirá pagando la universidad de joven chocoano; da las razones

Tras la fuerte polémica a la que se enfrentó Aida Victoria Merlano por cuenta de un inconveniente con un líder social chocoano, la barranquillera nuevamente se refirió al tema, y aunque había anunciado el retiro del apoyo económico al joven, se echó para atrás y decidió retomarlo.

Todo se remonta a meses atrás, cuando la también influenciadora se desplazó a Chocó para hacer diferentes obras sociales, fue allí donde conoció a Cristian, un líder social que aseguró estar amenazado de muerte, por lo que decidió darle 'techo' y prometió pagarle sus estudios universitarios en derecho.

Sin embargo, tiempo después, a oídos de la influenciadora llegaron rumores del joven, al parecer, estaría diciendo que tuvo intimidad con Aida, entre otras cosas; rumores que luego salió a desmentir.

“También dijo que él sabía muchas cosas de mí, y que el día que él quiera hacerse famoso iba a salir a hablar. Además, dijo que me comió. Una persona que yo ayudé de manera desinteresada está diciendo que me comió. Está jugando con mi moral”, relató para ese entonces Aida, que, además, anunció que no lo apoyaría más económicamente.

Al parecer, con el paso de los días y una disculpa de Cristian, la barranquillera decidió retomar el pago de la educación de joven, eso sí, sin antes dejar claro que "no lo quiere de regreso en su vida".

"Yo siempre he dicho que la educación no debe ser un privilegio de quien pueda comprarla sino un derecho de todos y de alguna manera, castigar a alguien con su educación me parece injusto y es por esa razón que cambié de opinión y voy a apadrinar la educación de Cristian a pesar de que no lo quiero de regreso en mi vida. Ayer hablé con él y por primera vez me aceptó un montón de cosas que en otras situaciones me había negado", reveló.

Varios de sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes de admiración a la influenciadora.