VIDEO: Ana del Castillo cumplió su promesa de no beber licor y lo celebró en las redes

Ana del Castillo es una de las artistas de música vallenata más reconocidas en el país por su gran talento. Ella es una usuaria muy frecuente de las redes sociales en las que cuenta muchos aspectos de su vida personal y profesional.

Hace algún tiempo la artista reconoció que cuando tomaba licor borraba casete, algo que se puso a pensar muy seriamente y tomó la decisión de no beber por tres meses y unos días más adelante lo aumentó a cuatro meses.

En una entrevista con un medio de comunicación, la artista dijo en su momento: “Lo que pasa es que ya el trago me estaba cayendo como regular y yo ya borraba casette, entonces decía, ‘qué hice yo ayer ve’, entonces cuando salía en las páginas yo veía todos los comentarios que yo hacía y dije ‘m¡3rd*’…”.

Pasado este tiempo de la promesa, Ana volvió a beber y así lo mostró en su cuenta de Instagram cuando un seguidor le preguntó: “¿Ya rompiste la promesa de dejar el trago, mami?”, a lo que la artista le respondió: “Con la promesa iba a comenzar a beber hasta el 12 de octubre, pero dije: ¿Y por qué yo no sería capaz de hacerlo hasta el 12 de noviembre?, o sea, eso fue una meta que me puse yo, pero entendí que siento que yo no puedo más allá del 12 de noviembre, ya mis fuerzas no dan”.

Algunos fans le preguntaron si durante los cuatro meses ella no tomó nada de nada y Ana dijo: “Nadita, no he bebido nada, no he bebido nada, ni cerveza, ni medio trago, ni traguitos con agua ni hielito, nada. Porque uno tiene que hacer sus metas, uno es capaz de todo".