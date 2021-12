VIDEO: Carolina Cruz se sinceró y contó que piensa sobre tener más hijos

La modelo Carolina Cruz es una de las mujeres más seguidas en Colombia en las redes sociales .

Ella siempre usa su Instagram para estar más cerca de sus millones de seguidores con los que siempre realiza la dinámica de preguntas y respuestas.

Allí la presentadora habló sobre algunas dudas que tienen sus fans y una en especial llamó la atención de muchos y es en la que habla sobre la maternidad y si va a tener más hijos.

En su respuesta ella dijo que su sueño era ser mamá de tres pequeños pero que eso hoy día ya no era viable “Me arrepentí de no empezar antes porque tendría tres hijos. Amo la maternidad, mis embarazos han sido maravillosos, perfectos y estos dos chiquitines han sido mis maestros de vida. Me quedó faltando uno, pero ya no, con 42 apagada”.

Recordemos que Carolina Cruz tuvo a su pequeño Salvador por medio de un proceso de fecundación in vitro, luego de perder un bebé en el pasado.

Donde están los fans de Carolina Cruz? Aquí les contestó si va a tener más hijos… pic.twitter.com/X3YMai4wRE — YoSoyCívico (@leolemoine) December 7, 2021

El pasado 7 de diciembre Carolina y Lincoln volvieron a ser noticia. La modelo compartió en sus historias un video en el que se veían muchas velitas cada una con los nombres de sus hijos Matías y Salvador, además de prender una vela por su gran amigo Mauricio Leal y su pareja Lincoln, lo que daría fin a los rumores de separación.