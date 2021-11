Video: Fuerte y delicada caída del bajista de Elder Dayán, por andar mirando el celular

Las caídas de los famosos siguen inundando las redes sociales y viralizándose, pese a que algunas han resultado ser más delicadas y peligrosas que otras.

Ahora el turno fue para Nemesio Gómez, bajista de Elder Dayán, quien sufrió un fuerte golpe tras resbalar y caer dentro de una piscina.

Esta caída se hizo viral luego de que fuera publicado el video en que se observa que la manía de caminar mitrando el celular le terminó por jugar una mala pasada.

El episodio se presentó cuando el artista se dirigía a un evento y, en momentos en que iban aingresar al lugar, Nemesio Gómez resbaló.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad y que se viralizaron en redes sociales, Nemesio va caminando mientras mira su celular y, de un momento a otro, da un paso en falso en medio de la extraña estructura de la entrada al lugar.

En medio del mal paso, Nemesio cae en medio de la estructura que también contiene agua. En la caída su pierna choca contra una baja columna que terminó por lastimarlo.

Publicidad

El video fue publicado inicialmente por el propio bajista quien, además, recreó el video con el audio del juego de Mario Bross, para verle el lado positivo al asunto.

Sin embargo, no desconoce que se trató de un accidente que pudo terminar peor, por lo que en el mensaje que acompaña el video, publicado en su red social Instagram, agradeció a Dios por que el accidente no pasó a mayores.

“Doy gracias a Dios por que cada día me muestra su misericordia hacia mí. En la noche de ayer sufrí una fuerte caída entrando a un evento, y sé que el fin no justifica los medios, porque esto le hubiese podido pasar a cualquiera que fuera viendo su celular”, dice un aparte del mensaje.

Agrega que “afortunadamente Dios me tomó de su mano y no dejó que mi cabeza reposara en el contundente bordillo que en el video se ve que esperaba por mí. Es cuando me doy cuenta que la vida nos puede cambiar en cuestión de segundos. Gracias Dios mío”.