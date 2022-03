VIDEO: Greeicy Rendón asegura estar en la fase final y siente que el bebé está próximo a salir

La cantante

Greeicy Rendón" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0"> Greeicy Rendón

es una de las artistas más queridas en Colombia, ya que siempre

se muestra tal y como es por medio de sus

redes sociales" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0"> redes sociales

.

Desde que se dio a conocer la noticia de que Greeicy y Mike se iban a convertir en papás por primera vez, muchos son los seguidores de la pareja que han estado pendientes de cada paso que dan y como avanza el embarazo de la cantante.

Hace poco y por medio de su cuenta personal en Instagram , la intérprete de 'Los Besos' se sinceró con sus millones de seguidores y aseguro sentirse ansiosa y nerviosa, ya que después de muchos meses, era la primera vez que pensaba en el día del parto.

La joven aseguró que desde que supo que estaba embarazada, no la ha pasado tan mal y ha continuado con su vida con total normalidad, sin embargo, ya en su octavo mes de gestación, Greeicy comenzó a sentir algo poco normal en su cuerpo.

En la filmación, ella cuenta que ya siente que su bebé está próximo a nacer y que siente que su cabecita ya está acomodada para salir: "Hoy me dio la pensadera y dije 'Dios mío, que he hecho estos 8 meses de mi vida'. El cuerpo comienza a cambiar constantemente, pero yo acabo de sentir un cambio que me dijo 'hola soy la fase final'...".

Greeicy llama a la fase final, a que su cuerpo ya se cansa más de lo normal y además que en su pelvis y en sus alrededores, ya le duelen sus huesos y ella piensa que la cabecita de su bebé ya está ahí.

Por el momento, todo continúa normal con el embarazo y solo queda esperar a que la pareja de la buena noticia de que ya tienen a su primer hijo/a en sus brazos.