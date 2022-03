VIDEO: Greeicy Rendón y Mike Bahía estarían confirmando el sexo de su bebé con un tatuaje

Greeicy Rendón y Mike Bahía compartieron en redes sociales su último tatuaje, según internautas, estarían confirmando el sexo de su bebé, sin embargo, la intérprete de 'Más fuerte' salió a despejar rumores.

Aunque la pareja anteriormente anunció que si su bebé era niña se llamaría Arena y de ser niño se llamaría Kai, hasta el momento los artistas han dejado fluir todo con naturaleza, pues según ellos, esperarán hasta el nacimiento para conocer el sexo.

Sin embargo, en las últimas horas se dejaron ver compartiendo el mismo tatuaje en su piel, 'Kai', fue el nombre que escribieron en sus manos y al parecer, sería el nombre de su primer hijo.

Tras los rumores de varios fanáticos sobre la supuesta confirmación del sexo del bebé, la caleña explicó que se trata de una confusión, y dio a conocer las verdaderas razones del nuevo tatuaje.

"Compañeros, noo, no sabemos si es niño o niña, no sabemos aún, pero Mike y yo ya teníamos el nombre de la niña desde hace tiempo, ese tatuaje hecho, porque siempre que hablábamos de hijos y decíamos "que sea la niña", pero como sentimos tanto que es un niño, entonces dijimos bueno, como no sabemos qué es, que el día que nazca los dos tengan su nombre ahí: en nuestras pieles", agregó.