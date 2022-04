VIDEO: Hermana de Pipe Bueno sorprende al revelar cuál ha sido la mejor pareja del artista

Laura Giraldo Bueno, hermana del cantante de música popular Pipe Bueno , reveló a través de sus redes sociales cómo ha sido su relación con las exparejas del artista y qué opina sobre Luisa Fernanda W, su esposa.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la joven resolvió una duda de uno de sus seguidores; la madura respuesta sorprendió a los usuarios.

"¿Cuál pareja que ha tenido Pipe te ha caído mejor?", fue la pregunta del seguidor.

La joven no tardó en responder, y aclaró que aunque con todas ha tenido una buena relación, con Luisa Fernanda W tiene "más compinchería".

"Decir que me cae mejor una que otra, no, porque en realidad todas me han caído muy bien y en su momento viví cosas muy bonitas con cada una", expresó.

Y agregó: "Ahora, con quien he podido compartir, tengo más compinchería, afinidad y la veo más como una amiga que como cuñada, es Luisa".

Laura Giraldo Bueno, quien además es la madrina de Máximo, su sobrino e hijo de la pareja de artistas, respondió a otras preguntas sobre su vida personal cómo que le diría a su expareja en la actualidad.

La mujer de 27 años sorprendió a sus seguidores tras responder con madurez a las preguntas de sus seguidores.

Vale la pena mencionar que, por su parte, la exnovia más recordada de Pipe Bueno es Jessica Cediel , con quien Luisa Fernanda también mantiene una buena relación y hasta en anteriores oportunidades ha compartido con el pequeño Máximo.