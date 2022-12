VIDEO: ¡Irreconocible! Así luce JASON Momoa sin barba

El actor hawaiano Jason Momoa, reconocido por darle a vida a Aquaman y a Khal Drogo de Game Of Thrones, decidió que era hora de un cambio positivo en su vida.

Momoa publicó un video en su cuenta de Instagram y de Youtube en el quedó registrado el momento en que se despide de su característica barba.

Publicidad

También te puede interesar: Llegó el principio del fin de ""Game of Thrones

“Me afeitaré esta bestia, es momento de hacer un cambio. Un cambio positivo para mis hijos, tus hijos, para el mundo”, dijo el actor justo antes proceder a afeitarse.

También, señaló que es tiempo de realizar “un cambio positivo para la salud de nuestro planeta. Limpiemos los océanos y nuestra tierra. Acompáñenme en este viaje. Hagamos un cambio a aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no plástico”.

Momoa aseguró que su simbólico cambio de look se limitará a la barba pues mantendrá el cabello largo pues según relató “mi mujer me dejaría si me corto el pelo, así que simplemente no me lo corto”, aseguró acerca de Lisa Bonet, que a su vez es exesposa del rockero Lenny Kravitz.

Publicidad

Publicidad