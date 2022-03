VIDEO: J Balvin le habría respondido a Residente con una canción

Hace algunos días se armó la polémica por una canción que el cantante René Pérez, más conocido como Residente , le dedicó a J Balvin con unas letras muy ofensivas.

El mismo día del lanzamiento de la canción el puertorriqueño dijo en sus redes: "En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema".

Algunos fragmentos de la canción dicen: "Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen... Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Bob Esponja y Pokemón (…). Esto es más bajo que eyacular sin erección. Como le dicen por ahí, Josecito no tienes calle, por eso tienes los nudillos tan blanditos, con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro".

Residente no se ha vuelto a pronunciar al respecto, pero varios artistas no solo colombianos sino a nivel internacional, como Sebastián Yatra, Marbelle, Ricardo Montaner y muchos más, repudiaron la actitud del puertorriqueño y defendieron al paisa.

Hasta el momento el intérprete de 'Colores' no ha hablado, pero al parecer y por un video que se publicó hace poco, le dedicó la letra de una canción no solo a Residente sino a las personas que lo critican.

En el video se ve a J Balvin en un carro y mientras se graba suena una canción que dice en una parte: "Deja que los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad... Amén".

Como era de esperarse, la publicación se viralizó y muchos dicen que esa es su manera de defenderse de las críticas de Residente.