VIDEO: Juan Diego Alvira revela que hace algún tiempo sufre por un problema de salud

Juan Diego Alvira , periodista de Noticias Caracol, se ha convertido en uno de los presentadores más queridos por muchos colombianos, quienes se despiertan viéndolo en la emisión del noticiero de la mañana en Caracol Televisión.

Hace algún tiempo, Juan Diego abrió un canal de YouTube , que se llama 'Charlando con Juan Diego Alvira', en el cual comparte diferentes entrevistas que ha realizado a políticos y personajes de la farándula colombiana, contenidos con los cuales se ha ganado el cariño y los aplausos de sus suscriptores.

Sin embargo; desde hace algún tiempo el periodista ha estado alejado de la red social, tema que preocupó a sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle cuál era el motivo.

Ante la insistencia del público, Juan Diego Alvira decidió hablar sobre los motivos que lo han mantenido alejado de su canal de YouTube y en el programa de Kallejiando de La Kalle también se habló sobre su enfermedad.

Por medio de una transmisión en vivo, el presentador dijo: "Aquí estamos de vuelta. Debo decirles con toda la franqueza del mundo que me ausenté por un problema de salud ligado a algo que, textualmente, me quitó el sueño".

Continuó diciendo: "Y sí, ha sido una pesadilla de esto que tiene nombre propio. Insomnio. No dormir bien, no sabe lo mortificante, es una auténtica pesadilla. Imagínense uno teniendo que despertarse a las tres y media, cuatro de la mañana. A mí me pasa más de tres veces a la semana".

"He estado al margen de YouTube porque he tenido estos inconvenientes, pero ahí vamos mejorando. Solo quería comentarles que esa es la razón por la que me he ausentado durante estos días", finalizó diciendo.

Así mismo, dio un parte de tranquilidad y dijo que mantiene controlado el insomnio, gracias a los medicamentos que le han mandado los profesionales para poder conciliar el sueño.