VIDEO: Lokillo confiesa que extraña su trabajo en La Kalle y revela cómo se creó la emisora

El humorista Lokillo , quien por varios años hizo parte del elenco al aire de La Kalle y aún hace parte de La Kalle digital , visitó el set que hace cerca de seis años se convirtió en su casa y en el que sacó miles de risas a compañeros, oyentes y televidentes.

Pues en esta visita a La Kalle Lokillo llegó acompañado de Juan Pablo, comediante y trovador más conocido como Jotapé, con quien ofreció un agradable momento en medio del programa Kallenatiando donde tocaron de todo tipo de temas.

Sin duda la entrevista a Lokillo se centró en su paso por los programas al aire en La Kalle, especialmente en el programa Kallejiando, donde interpretó a gran variedad de personajes que siempre terminaban haciendo carcajear a todos en el set.

Son muchos los recuerdos que tiene Lokillo de esta etapa de su vida profesional y, en diálogo con Esteban Hernández, de Kallenatiando, el comediante confesó que extraña su trabajo presencial en La Kalle, el cual tuvo que dejar por nuevos proyectos profesionales que le impedían cumplir con los horarios y la rutina en el programa y por lo que ahora los kallejeros de corazón siguen disfrutando se sus ocurrencias a través de nuestras plataformas digitales .

"Yo nunca he dejado de estar en La Kalle; la gente sigue viendo nuestros contenidos en Digital", expresó Lokillo al tiempo que agregó: "Por su puesto que extraño muchísimo La Kalle... Sí los extraño y por eso es que no me he ido de digital, aquí estoy".

En medio de las nostalgia por recordar su paso en Kallejiando, el también trovador recordó cómo fue que se creó la emisora La Kalle, la cual surgió como un proyecto en el que Lokillo fue uno de los que puso "las primeras piedras".

En su narración sobre los inicios de La Kalle, lokillo, muy a su estilo, contó cómo surgió la idea, quienes intervinieron y cómo llegó cada uno a su puesto.

Si quieres conocer todos los detalles de esta divertida entrevista mira el video a continuación:

