VIDEO: Paola Jara descrestó con lujosa decoración de Navidad en su hogar

Paola Jara siempre está en tendencia no solo en el país sino que en el extranjero, gracias a que su música suena en cada rincón y cada vez tiene más y más seguidores quienes están pendientes de todo lo que hace la artista.

Llegó la época navideña y por ese motivo varios famosos se han tomado su tiempo para decorar su casa, y una de las que no se quedó atrás fue la intérprete de 'Que sufra, que chupe y que llore', quien por medio de su cuenta personal en Instagram mostró como quedó su nido de amor para recibir una de las fechas más importantes para muchos.

Por medio de un video, Paola Jara mostró que su casa fue vestida de blanco junto a algunos osos gigantes, pero esa no fue la única decoración, pues en diferentes partes tiene varios árboles decorados con flores y esferas de color plateado.

Asimismo, la esposa del también cantante Jessi Uribe, se dejó ver haciendo buñuelos y natilla, comida típica que se come en época navideña, dejando saber que inició las fiestas con todas las de la ley.

Los internautas no dudaron en opinar, pues para algunos la decoración fue algo extravagante, mientras que otros opinaron que fue bastante original.

Por otro lado, recordemos que una reconocida vidente llamada Lilian Estrada aseguró que la pareja se va a separar en un futuro y que Jessi estará con otra mujer.

La vidente durante una entrevista fueron: "A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina…".

Lilian Estrada también aseguró que el cantante de música popular va a ser papá de dos niños: "Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos".

