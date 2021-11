Video: Ronaldinho rechazó a una joven en una fiesta por ser de Argentina

Ronaldinho fue tendencia hace unas semanas luego de que se revelara un video en el que aparece de fiesta y una joven se le acerca para invitarlo a seguirla en otro lugar, para sorpresa de todos, el exfutbolista la rechazó con contundencia.

"¿De dónde eres, carajo?", le contestó Ronaldinho. Ella le explicó que es de Argentina y al instante, le responde: "No, no... Para las boludas no hay after... Estamos todos bien".

Entre risas, el brasileño repitió la frase una y otra vez ante la insistencia de la joven, quien le pidió que "no sea malo".

Aunque el video fue compartido en septiembre de este año, se desconoce la fecha de su grabación, sin embargo, aún se replica el divertido video en diferentes redes sociales del mundo.

Se desconoce si finalmente el exjugador se arrepintió y aceptó la invitación de la joven argentina; algunos usuarios en redes lo tomaron con humor, mientras que otros repudiaron su respuesta.

"Ronaldinho":

