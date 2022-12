¡Vuelve y juega! Epa Colombia tuvo que salir a pedir disculpas por video considerado racista

Epa Colombia vuelve a estar bajo la lupa de la ley y esta vez por haber subido un video que fue considerado 'racista'.

El video fue publicado en junio pasado y Daneidy Barrera decía “Hola amiga, me veo súper regia. Mírenme, si yo fuera negrita, sería una negra macabra”, y todo esto lo mencionó con la cara pintada de negro.

El video fue catalogado como discriminatorio y hasta derivó en un proceso judicial por parte de Lena Acosta Romero y sus hermanas Rita Fernanda y Johana Luz quienes son afrodescendientes y la demandaron.

Las demandantes

señalaron que “‘Epa Colombia’ usó sus redes sociales para poner en ridículo “la apariencia, gesticulación y expresión corporal” de una persona de raza negra”.

En el video ‘Epa Colombia’ también dice: “¿Amigas que es lo primero que ustedes le ven a un hombre? Yo el huevo. Yo cuando veo a un negro yo los miro jum…los negritos son muy afortunados, se mandaron el poco de dientes, porque tienen los dientes reblancos y un poco de labios, pero en la nariz se pasaron. Una fosa de ellos es como mi nariz”.

Ahora la empresaria tuvo que salir a pedir disculpas públicamente en un video.

"Pido mil disculpas a toda al raza afroamericana ya las personas que se sintieron mal con el video...jamás me he querido pasar por encima de ustedes. Tal vez emití ese video que no debí haberlo subido porque yo no puedo señalar, ni juzgar, ni pintarme la cara porque ya es un delito. Amiga y porque sé que me falta mucho de dignidad humana y estoy aqúi para cambiar, para corregir, para pedirles mil disculpas. Que lo que hice estuvo mal, que estoy muy arrepentida y les pido mucho perdón. A mí me ha faltado mucha asesoría para no seguirme equivocando...Yo nunca he querido burlarme de nadie", fueron algunas palabras que dijo 'Epa Colombia'

Este nuevo escándalo se suma al protagonizado por Daneidy en 2019 donde vandalizó una de las estaciones de TransMilenio en medio del paro.