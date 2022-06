La cantante española Rosalía y el cantante de reguetón Rauw Alejandro conforman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, ya que desde el momento que sacaron a la luz pública su romance, ambos han compartido muy abiertamente con sus millones de seguidores, muchos detalles de su historia de amor.

Y es que Rauw Alejandro parece estar completamente hechizado por esta talentosa mujer, pues en diferentes ocasiones ha manifestado que es el amor de su vida y en un concierto sorprendió a todos sus fans, al aparecer sin camisa mostrando un tatuaje con el nombre de la artista, el cual se hizo en la parte superior de sus abdominales.

Sin embargo, luego de un video que se está haciendo viral en las redes sociales, muchos se han cuestionado si la interprete de canciones como 'Motomami','Chicken Teriyaki', 'Bizcochito' y 'Con altura', está igual de 'tragada' al cantante, pues en medio del dicho espectáculo el le dedicó unas emotivas palabras que parecen no haber sido escuchadas por ella, pues cuando la cámara la enfocó ella 'ni fu, ni fa'.

“Me la traje esta noche. El amor de mi vida está aquí viéndome, Te amo mi amor”, fueron las palabras que pronunció el cantante para su novia que se encontraba ubicada en el público disfrutando del concierto y no mostró ninguna reacción. Por lo tanto, ante la escena muchos han empezado a especular que quizá ella no está tan enamorada como él o simplemente es una persona a la cual no se le facilita sacar a flote sus emociones.

"Es que Rosalía es Libra con ascendente en Escorpio, no le pidan mucha más expresión en esas situaciones ", "JAJAJAJAJAJAJA ni ella misma puede con tanto empalague", "La Rosalía: A quien le habla?", fueron algunos de los comentarios escritos por los internautas.

