“Ya no tengo plata”: Madrid cuenta en qué se gastó el premio del ‘Desafío The Box’

La desafiante que llegó a la final en el concurso del 2021 tras vencer a Paola, se llevó un jugoso premio, y además otro monto en el ‘Desafío TikTok’, dinero del que hoy confiesa no le queda un peso.

“Yo ya no tengo plata, ya me la gasté”, contó la ex concursante a Pulzo entre risas, enseguida le expresó a su compañero, ‘Olímpico’: “Bebé, más bien présteme usted”.

La participante, pareja actual de ‘Galo’, confirmó que ganó cerca de 33 millones de pesos, dinero que destinó a su emprendimiento, “con la plata, estoy en mi proyecto de sacar mi ropa deportiva y, próximamente, va a salir. En el ‘Desafío The Box’, como tal, me gané $ 8 millones algo y en el ‘Desafío TikTok’, que era como la otra versión, ahí sí gané, me gané como $ 25 millones”, relató al medio.

Por su parte, ‘Olímpico’ dijo que, aunque no recuerda el total de sus ganancias, tiene claras las cuentas de sus inversiones, “estoy en un lindo proyecto, la construcción de ‘La granja The Box’, donde tendré diferentes animales, estilo una casa para descanso y todo lo demás”. El exparticipante, aclaró que la granja será para su uso personal.