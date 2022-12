Géminis: Relaciones SEXUALES ‘pasajeras’

Te gustan los desafíos y retos. Déjate llevar por tus instintos y tendrás una sorpresa inolvidable esta semana. Hay una persona que conoce tus atributos en la cama y no le importa tener una relación pasajera. Ella (él) sabe que en este momento de tu vida no quieres una relación seria o estable. No olvides ser sincero desde el comienzo.

Fecha: Del 22 de mayo al 21 de junio

Elemento: Aire

Números de la Suerte: 11, 69, 35

Signos compatibles: Aries, Leo, Libra, Sagitario y Acuario.