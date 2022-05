¡Impresionante! Niña de tres años fue asfixiada en supuesto exorcismo

Una mujer de 25 años, enfrenta cargos por la muerte de su pequeña hija de tan sólo tres años que según ella, estaba poseída por espíritus malignos que la hacían despertarse a media noche a llorar y gritar sin control. Desesperada por este extraño y constante comportamiento por parte de la menor, la mujer identificada como Claudia Hernández permitió que su hija fuera sometida a un 'exorcismo' en el que lamentablemente la niña perdió la vida.

Sin embargo la necropsia e informes de la policía señalaron que el deceso de la pequeña fue generado por asfixia. Así lo revelaron unos documentos obtenidos en la corte por un medio aliado de la cadena FOX.

"Sujetaron a la niña por el cuello y la cintura para que vomitara porque pensaban que eso ayudaba a expulsar el espíritu malo (..) Cuando la víctima falleció no le ofrecieron ayuda médica ni llamaron al 911, la madre fue arrestada y ahora enfrenta cargos de abuso infantil por asalto a un menor".

Así mismo se estableció que la niña fue sometida a este acto de tortura por más de doce horas en complicidad de su madre, y su abuelo quien es el pastor de una iglesia llamada Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de San José, que según varias fuentes operaba en la parte trasera de una casa.

"Si usted lee la Biblia verá que Jesús saca a los demonios y hace que la gente enferma se cure", exclamó Huezo. "No es cuando yo quiera hacerlo, es cuando Dios en su voluntad, quiera sanar a la persona. El predicador es como el instrumento de Dios y nosotros hacemos lo que Dios nos dice". manifestó el abuelo de la niña quién fue el encargado del escabroso acto, que cobró la vida de la menor. No obstante, cabe resaltar que el hombre sostiene que el exorcismo no fue la causa real del fallecimiento de la menor.

