Impresionante video: tractomula le pasó por encima a mujer que iba hablando por celular

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un aterrador accidente de tránsito en el que una tractomula le paso por encima a una mujer en una transitada calle en Tolima, Ibagué.

La situación quedó grabada gracias a las cámaras de seguridad de un negocio de la zona y allí se puede ver el momento exacto en el que una joven iba pasando la vía hablando por celular y no se percató de que los carros se pusieron en marcha y un conductor de una tractomula de la empresa Coltanques, sin percatarse que ella iba delante, arrancó pasándole por encima.

Varios segundos después quedó registrado que los demás choferes se enteraron de la situación y pararon. Cuando el vehículo grande terminó de pasar sobre ella, milagrosamente se salvó de ser aplastada y en un momento de shock se comenzó a tocar sus piernas para saber que todo estaba bien.

Justo en la calle venía una ambulancia la cual la atendió en el momento asegurando que se encontraba ilesa, sin embargo, la secretaría de Salud de Ibagué investiga si a joven fue llevada a un centro asistencial para corroborar su estado de salud.

Asimismo, se le hace un llamado a la ciudadanía para que sean más cuidadosos al momento de caminar en la calle y evitar este tipo de accidente que pueden terminar con la vida de las personas.

El video ha generado un sinfín de comentarios, pues hay personas que opinan que el conductor de la tractomula fue irresponsable por poner en marcha el vehículo sin mirar bien y otros que critican a la mujer por no prestar atención.

"Ahh juemadre, no le tocaba y vea, la ambulancia al lado! Muy de buenas. No era su hora", "Es que a veces no queremos nuestra vida carajo. Por perezosa y no pasar por el semáforo, y no se le metió a nadie una tractomula, el punto ciego, y bueno ya podemos ver que no es tan fácil hacer bien dos cosas al tiempo (celular y pasar la calle)", "Muy duro lo que le pasó, Deseo que esté bien esto lo le queda de lección para que busque los pasos peatonales. Algo tan valioso como La vida no se puede perder en un descuido", son algunas de las opiniones.

De milagro, joven se salvó de morir en la calle 60 de #Ibagué, cuando un camión le pasó por encima. pic.twitter.com/g1tsRcgZTv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 9, 2022

