Fanático de Messi se suicidó tras la DERROTA de Argentina frente a Croacia

Un triste e inexplicable hecho tiene consternada a una familia india. Dinu Alex, un contador de 30 años, se habría suicidado tras el mal resultado de Argentina y su ídolo en el partido contra Croacia durante el Mundial de Rusia.

Según reportó Hindustan Times, el joven dejó su casa un día después del partido muy angustiado y, al salir dejó una carta.

Sus familiares creyeron que se trataba de una broma, pero luego de perder, por mucho tiempo, el contacto con Dinu se preocuparon. Más tarde hallaron sus zapatos en el río Meenchal.

Con ayuda de perros entrenados, la policía encontró el cuerpo del joven en medio de las intensas lluvias que azotan el sector.

"Lo entregaremos a la familia tras la autopsia. Parece un caso de suicidio", indicaron las autoridades al diario mencionado.

Los amigos del joven afirmaron que él esperaba con muchas ansías que el equipo argentino se recuperara durante su encuentro con Croacia.

Pero tras la derrota 0 a 3 de los albicelestes, lloró sin consuelo y se desconectó del celular.

"Ya no queda nada para mí en este mundo. Me voy. Mi Dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte", expresó en la nota que dejó.

Un familiar cercano al joven dijo que Dinu era una persona introvertida y vivía una gran pasión por el fútbol y Messi. En varias de sus escritos personales resaltan frases como: "Messi, mi vida es por tí, esperando verte levantar la Copa Mundial" o "mi equipo comienza su camino, llevando mi vida", de acuerdo al Times of India.

En Kerala, la zona donde vivía Dinu, es una de las regiones en donde son más apasionados por este deporte. Incluso por la misma Argentina, tanto que, tras la goleada, varias tiendas cerraron.