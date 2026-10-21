Salen a la luz nuevos detalles del informe de Medicina Legal sobre la muerte de Baby Demoni

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre la muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni. El caso volvió a generar atención tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, divulgado el pasado 17 de octubre.

Luego de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 15 de octubre de 2025, se conocieron detalles de la autopsia y un pronunciamiento de Wendy Herrera, abogada relacionada con el caso, quien se refirió a otras lesiones que habría presentado la joven.

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¿Qué mencionó el dictamen de Medicina Legal?

Según las conclusiones del informe oficial de Medicina Legal, la causa directa de la muerte de Baby Demoni fue la asfixia por compresión extrínseca del cuello. Esto significa que se ejerció presión desde el exterior sobre esa zona del cuerpo. El documento también clasificó la manera de muerte como violenta, pendiente de determinación a partir de los hallazgos judiciales, según información divulgada por Noticias RCN.



A estos detalles se sumó el pronunciamiento de la abogada Wendy Herrera, quien mencionó otras lesiones que, según su interpretación, indicarían que la creadora de contenido intentó defenderse.

“Hoy puedo decir que ella tenía hematomas en la parte posterior de su cabeza y también tenía fracturas en sus uñas, quiere decir que ella para salvaguardar su vida, se defendió para poder vivir”, afirmó Herrera en un video publicado en sus redes sociales.

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Asimismo, en el marco del caso se mencionaron posibles secuelas neurológicas graves que la joven habría sufrido si hubiera sobrevivido. Para incluir esta información como parte de las conclusiones médicas, es necesario confirmar que esté respaldada por el informe correspondiente.

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¿Quién es el principal sospechoso en la muerte de Baby Demoni?

El cantante de rap Miguel Ángel López, conocido como Samor One, ha sido señalado como principal sospechoso del caso. El artista era pareja sentimental de la creadora de contenido y, según la información divulgada, fue la última persona que estuvo con ella la noche de los hechos.

La muerte de la joven, de 20 años, ocurrió el 15 de octubre de 2025 en su vivienda, en circunstancias que son objeto de investigación. De acuerdo con la información conocida, su fallecimiento estuvo relacionado con lesiones en el cuello.

Según lo reportado sobre el caso, su pareja sentimental sostuvo ante las autoridades que la muerte fue realizada por ella misma. Sin embargo, los familiares de la joven cuestionaron esa versión al señalar presuntas inconsistencias en lo ocurrido y posibles indicios de forcejeo. Además, posteriormente se han conocido vídeos relacionados con los hechos.

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Samor One apareció con el celular de Baby Demoni, ¿por qué? /Foto: Conducta Delictiva/ Redes sociales

En medio de la controversia, Wendy Herrera también se pronunció sobre el caso y lanzó una advertencia a quien considera responsable de la muerte de la joven.

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“Todos saben quién es el responsable, yo también lo sé, la Fiscalía lo sabe. Usted, señor, no se va a burlar de la justicia, porque usted va a ser capturado por las autoridades”, manifestó la abogada.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de Baby Demoni y establecer las posibles responsabilidades penales, es importante verificar con fuentes oficiales la situación judicial del señalado y la información sobre su presunta salida del país y permanencia en España.