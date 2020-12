Video: ladrones golpearon y hasta le robaron la coca del almuerzo a una mujer que iba a trabajar

Ladrones golpearon y hasta le robaron la coca del almuerzo a una mujer que madrugó para ir a su trabajo. Una cámara de seguridad captó la indignante escena ocurrida en el barrio Santa Rita, al sur de Bogotá .

En la grabación se ve cuando la mujer es atacada por los delincuentes que, sin mediar palabra, se abalanzan sobre ella para golpearla brutalmente y despojarla de sus pertenencias. En medio del forcejeo, la arrojan al piso, la arrastran y luego la cogen a golpes en el piso.

No contentos, luego de la agresión física, le quitaron el celular y una bolsa en la que llevaba el almuerzo que había preparado para ese día. Ya con el botín en mano, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

La víctima contó lo sucedido: “Yo iba caminando normal, los tipos me salen y me atacan sin decir nada, simplemente me atacan para quitarme mi bolso. Como no lo pueden quitar me golpean, me dan pata, me halan la pierna, me dan durísimo”.

Tras la paliza que recibió, la mujer decidió continuar con su camino, hasta que minutos más tarde empezó a sentirse mal por las violentas agresiones de las que fue víctima.

Dijo que prefiere mantener oculta su identidad por miedo, pues en ese sector de la localidad San Cristóbal ocurren estos actos frecuentemente, así que algunos ciudadanos han tenido que tomar medidas: “Muchas personas salen con palos para cuidarse porque saben que es una zona muy horrible”.